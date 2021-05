La 12. tappa del Giro d’Italia, partita da Siena e conclusa a Bagno di Romagna (212 km) è stata vinta da Andrea Vendrame (AG2R). L’italiano ha preceduto in uno sprint a due l’australiano Christopher Hamilton, suo compagno di fuga. La tappa è stata caratterizzata da una fuga di 16 corridori, che hanno conquistato un vantaggio di quasi 10 minuti sul plotone. Quattro uomini hanno allungato il ritmo e si sono battuti per la vittoria negli ultimi tre chilometri. Vendrame e Hamilton hanno però peso il largo distaccando Gianluca Brambilla e George Bennett. Egan Bernal (Ineos), che resta solidamente in maglia rosa, ha raggiunto l’arrivo con il gruppo a oltre dieci minuti dal vincitore.