Atleti, amici, rivali e accomunati da una grande passione per lo sprint: Daniele Angelella (Virtus Locarno) e Filippo Moggi (LC Zurigo), rispettivamente classe 1991 e 1999, sono stati due tra i protagonisti dei Campionati ticinesi assoluti e U20 tenutisi a Bellinzona nello scorso weekend.

Angelella, tra i migliori atleti a livello cantonale e nazionale da oltre un decennio, ha portato in campo la propria esperienza nei 100 e nei 200 m mettendo a segno due eccellenti prestazioni, in particolare quella dei 100 m dove, dopo 7 anni, ha firmato un nuovo record personale, 10’’72. «A metà agosto a La Chaux-de-Fonds avevo corso in 10’’86, un tempo che non mi soddisfava tenuto conto del forte vento a favore. Considerato il mio eccellente stato di forma attuale, avevo bisogno di riscattarmi. I Campionati...