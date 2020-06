E a New York i bambini non potranno vedere neppure lo Schiaccianoci questo Natale : a causa del coronavirus, il New York City Ballet ha annunciato la cancellazione dell’intera stagione autunnale e delle cinque settimane di programmazione del balletto di Piotr Ilic Ciajkovskij, popolarissimo nella stagione delle feste e una delle maggiori fonti di finanziamento della compagnia di danza.

È il primo anno da quando il balletto coreografato da George Balanchine andò in scena per la prima volta nel 1954 che New York resta orfana dello Schiaccianoci. La produzione è la più lucrativa per il New York City Ballet: l’anno scorso ha incassato oltre 15 milioni di dollari contro un totale di 35 per l’intera stagione.