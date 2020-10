La parola d’ordine è flessibilità. Lo spirito è improntato alla concretezza. Anche se si tratta di improvvisare. Come è stato il caso per questi Europei di Mountain Bike che iniziano domani al Monte Ceneri.

Organizzare un evento come quello che si svolgerà in questi giorni in Ticino grazie al VC Monte Tamaro è una grande sfida. Come la interpreta quale presidente dell’UEC?

«Parto da lontano giusto per dire che la nostra missione è quella di fare di tutto per salvare il ciclismo. Parlo da presidente dell’UEC, ma anche da membro del direttivo dell’UCI, presieduto da David Lappartient. Dal mese di maggio ci siamo chinati sulla problematica dei calendari, quelli di tutte le specialità. Abbiamo voluto evitare di stare per una stagione intera senza competizioni. Sarebbe stato deleterio per tutti:...