I colori rossocrociati stimolano Gianinazzi. In vista del raduno della nazionale di Lugano, Aramis ha fatto due altri numeri a Zurigo dopo il trionfo al «Cecchetto»: incredibile rimonta con la Ideal nel Campionato Svizzero e cavalcata nel Gran Premio Dietikon. Due prestazioni di alto livello che confermano la classe di un giocatore fondamentale per la Svizzera in proiezione Mondiali.

Semifinale vicina

Serviva quasi un miracolo per girare il pessimo avvio nel Campionato Svizzero per società. E la Ideal ce l’ha fatta nell’insidiosa trasferta, mettendo in fila Stella Locarno e Riva San Vitale. Sei punti che valgono con ogni probabilità una semifinale che sembrava ormai un miraggio. Protagonista assoluto Aramis Gianinazzi con Alessandro Eichenberger, anche se la svolta è arrivata da Alice Bernaschina...