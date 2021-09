Marlen Reusser ha conquistato la medaglia d’argento nella cronometro dei Mondiali nelle Fiandre. Nel giorno del suo trentesimo compleanno, l’elvetica si è dovuta accontentare del posto d’onore alle spalle dell’olandese Ellen van Dijk, che l’ha battuta per 10’’. Per la cronaca, la Reusser, al comando dopo due tempi intermedi, non è riuscita a tenere il ritmo nella parte conclusiva del percorso di 30.3 km.