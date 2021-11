Maria Ugolkova ha conquistato la medaglia d’argento dei 200 m 4 stili in occasione dei campionati d’Europa in vasca corta di Kazan. L’ondina del SC Uster Wallisellen, che ha battuto il record svizzero, è stata superata solo dall’israeliana Anastasya Gorbenko. Ugolkova ha migliorato il primato, già suo, di 18 centesimi, nuotando la distanza in 2’06’’41 e concedendo 1’’24 alla Gorbenko. Due anni fa a Glasgow, la svizzera aveva già vinto l’argento nella sua disciplina preferita alle spalle della detentrice del record mondiale, l’ungherese Katinka Hosszu.