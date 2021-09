Seconda medaglia individuale consecutiva per Martin Fuchs agli Europei. Campione in carica, per il successo conquistato nel 2019 a Rotterdam, ieri a Riesenbeck (Germania) lo zurighese si è però dovuto accontentare della medaglia d’argento in sella a Leone Jei. Il successo è andato al cavaliere tedesco Andre Thieme. Steve Guerdat, con Maddox, ha chiuso all’11. posto.