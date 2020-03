Lo stato di necessità imposto dal Consiglio di stato dalla gravità della situazione per il diffondersi del coronavirus ha costretto la Scuola canottaggio Caslano Malcantone (SCCM) a rinunciare all’organizzazione dei campionati ticinesi previsti per domenica sul golfo di Agno. Un lungo lavoro vanificato. Come quello di tante altre società ticinesi impegnate nell’ambito dello sport di base.

«Lavoro vanificato»

«Tanto lavoro vanificato. Ma è inutile piangersi addosso. Dobbiamo guardare avanti e pensare a quello che verrà. Siamo una piccola società e nello scorso autunno abbiamo dovuto lasciare la nostra sede che ci aveva ospitato per sei anni a Caslano. Intanto abbiamo trovato una nuova sistemazione poco lontano dalla precedente, su una parcella comunale in coabitazione con il locale Tennis Club», dice il presidente Carlo De Vittori.

«Buona rispondenza»

La disciplina è vista di buon occhio nella regione? E quali sono gli obiettivi che si è prefissata la società? Il presidente vorrebbe rispondere a queste domande con un certo ottimismo, ma la prima riflessione va alla situazione contingente, cioè alla pausa forzata di questo periodo.

«Posso dire che la rispondenza è molto buona. Direi anzi che c’è molto interesse da parte di questa regione che sta sempre più scoprendo il lago come parco naturale per fare uno sport di grande valore formativo come il canottaggio. Sottolineo che la quasi totalità dei nostri ragazzi proviene dai comuni del Malcantone. Aggiungo che abbiamo un gruppo di ottimi ragazzi, che intendiamo far crescere sportivamente e attorno a loro vogliamo costruire e consolidare un ambiente sano e formativo per una base più ampia possibile di ragazzi della zona».

Remoergometri ai ragazzi

In questi giorni, con lo sport competitivo fermo per forze maggiori, Carlo De Vittori ha messo a disposizione di alcuni ragazzi i remoergometri normalmente in sede. «Questo è un modo per tenersi allenati, ma non è il solo. In questo momento ce ne sono altri anche più utili alla comunità».

In una lettera rivolta agli allievi ha sottolineato l’importanza di muoversi con attenzione, mettendosi a disposizione degli anziani che sono invece spesso bloccati in casa e che magari necessitano di aiuti o di alimenti di prima necessità.

Tanto volontariato

«Da noi tutto o quasi tutto verte sul volontariato - afferma il presidente - . Visto l’alto numero di ragazzi a disposizione abbiamo riflettuto sulla necessità di poter contare su un allenatore, quanto meno a tempo parziale con maggiori conoscenze tecniche. A partire dallo scorso mese di agosto, in occasione del campo di allenamento in alta quota, ha così preso avvio una collaborazione regolare con Elia Luini, sei volte campione del mondo, che cura la formazione tecnica in barca. I preparatori volontari con formazione G+S svolgono compiti complementari seguendo le direttive dei due tecnici specialisti».

De Vittori ha naturalmente un sogno nel cassetto e auspica che si possa realizzare in tempi non troppo lontani. «In collaborazione con il municipio di Caslano, che unitamente al Consiglio Comunale ci ha finora sostenuti, stiamo studiando una soluzione logistica ottimale e definitiva per la società. Speriamo di avere presto importanti novità».

Scuola per ragazzi

Nata come vera e propria scuola di canottaggio, la SCCM può ancora essere considerata tale vista la partecipazione, anche con buoni risultati, a pressoché tutte le regate nazionali e internazionali?

«La dicitura ‘scuola’ deve essere intesa correttamente. Ha origine soprattutto dal fatto che la nostra società è essenzialmente dedicata a ragazzi che vanno dai 9 ai 19 anni, dunque una fascia d’età che rappresenta il periodo formativo di un atleta. Insomma, la nostra non è propriamente una società nata per privati adulti che intendono praticare amatorialmente il canottaggio mediante affiliazione. Ci tengo comunque a sottolineare che da noi vengono comunque svolti dei corsi per allievi adulti, subordinatamente all’attività giovanile».

