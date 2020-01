È stato un fine settimana sul velluto quello chiuso da Lugano e Massagno: i primi, impegnati nella 14. giornata di campionato, hanno passeggiato sui resti del Pully Losanna, presentatosi all’Istituto Elvetico con un solo straniero a disposizione; i secondi, alle prese con i quarti di finale di Coppa Svizzera, non hanno avuto particolari problemi a regolare i Goldcoast Wallabies, che hanno finito, come da logica, per cedere il passo sin dalle prime battute del match.

L’inizio è la fine

Di fatto, la partita dell’Istituto Elvetico è durata lo spazio di un quarto, il primo. Tanto è bastato ai Tigers per regolare la questione contro Pully. Giunto in Ticino con le rotazioni ridotte all’osso, con il solo Green, peraltro arrivato da pochi giorni, quale straniero a disposizione (Jones è andato comunque in panchina benché non arruolabile). Davvero troppo poco per sperare di impensierire il Lugano. Soprattuto perché i bianconeri, da parte loro, non si sono fatti intenerire dalle difficoltà altrui e hanno aggredito, con intelligenza, sin dalle prime battute. «Avevo detto ai ragazzi di non pensare alle loro assenze – le parole di Salvatore Cabibbo a fine partita – Perché è facile sottovalutare l’avversario e scendere in campo con l’atteggiamento sbagliato. Invece siamo stati da subito sul pezzo».

Contro una squadra suo malgrado «piccola», i ticinesi hanno avuto l’accortezza di cercare subito Camara e Williams sotto canestro. E i due, piuttosto abulici nelle ultime uscite, hanno risposto presente, guidando i compagni e mettendo subito quel fieno in cascina che alla fine ha finito per fare la differenza. Il +11 della primo quarto è diventato +16 dieci minuti dopo con un paio di transiti sul +20 e oltre, distanza fattasi stabile dal rientro degli spogliatoi a metà partita in avanti.

Equilibrio

Con la partita che ha cominciato presto a scivolare nella noia generale, l’altro merito dei padroni di casa è stato quello di non abbassare mai la guardia. I ragazzi di Cabibbo hanno sempre tenuto alta la guardia, trovando buon equilibrio nel proprio gioco. Detto dei due lunghi (24 rimbalzi in due), va sottolineato l’8/17 dalla lunga distanza di Carey, la partita al servizio dei compagni di Porter, come pure l’apporto del «supporting cast», comprendente i vari giovani dalla panchina, tutti capaci di portare qualcosa di utile alla causa. Il premio di MVP se lo è portato a casa Camara, in doppia doppia con pure 6 assist all’attivo. Vero, forse gli sarebbe servito farlo anche prima e l’avversario di giornata era poca cosa. Eppure, pur conscio di essere ai saluti (lascerà la squadra in settimana) il senegalese non si è risparmiato un secondo, lottando e gettandosi su tutti i palloni. Tanto di cappello.

Vista su Bienne

Non che invece l’incontro della Spinelli Massagno abbia richiesto un impegno maggiore ai ragazzi di Robbi Gubitosa. Impegnati nei quarti di finale di Coppa Svizzera contro una formazione di serie B, Martino e compagni hanno di fatto anche loro regolato la pendenza nel primo tempo, andando alla pausa lunga in vantaggio di 39 punti. Adesso guardano con ovvio interesse ai sorteggi per le semifinali. Boncourt venerdì ha tolto di mezzo i Lions di Ginevra. Evitare quindi Friburgo potrebbe agevolare la via verso Bienne. Anche se Monthey, l’altra squadra ancora in corsa, insegna a non fare troppi calcoli. Aspettiamo quindi che parlino le urne. Poi toccherà al parquet.

©CdT.ch - Riproduzione riservata