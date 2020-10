Bella impresa di Filippo Ganna al Giro d’Italia. Il corridore piemontese della Ineos ha vinto per distacco, e dopo una lunga fuga, la quinta tappa da Mileto a Camigliatello Silano (225 chilometri). Per l’azzurro, fresco campione del mondo a cronometro, si tratta del secondo successo in questa edizione della corsa dopo la «crono» inaugurale di Palermo. Il portoghese Joao Almeida (Deceuninck) ha conservato la maglia rosa di leader della generale.