La staffetta mista elvetica con Simona Aebersold, Joey Hadorn, Martin Hubmann ed Elena Roos ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali nella Repubblica Ceca. La ticinese, ultima frazionista della compagine rossocrociata, non ha potuto impedire il ritorno della norvegese Andrine Benjaminsen, che ha permesso alla sua squadra di agguantare l’argento. Per la Roos, come per il resto del gruppo, la prestazione è stata eccellente. Si trattava soprattutto di riscattare la giornata iniziale di questa rassegna iridata, che non aveva regalato alcun podio. La vittoria nella staffetta mista è stata vinta per la terza volta di fila dalla Svezia.