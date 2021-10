Buona la prima per la Spinelli Massagno. Tra le mura amiche di Nosedo i ticinesi si sono regalati una passeggiata di salute contro i vicecampioni degli Starwings. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, la vediamo dura per i basilesi tornare a fregiarsi di tale titolo anche in questa stagione.

Cavalcata solitaria

Se dovessimo infatti rivederli in finale anche quest’anno sarebbe una sorpresa ancor più grossa della stagione passata. Vero, le indicazioni della prima giornata vanno prese con le pinze, ma quella vista contro la SAM sicuro non ha l’aspetto di una corazzata ma più quello del suo playmaker Cooper, bolso e abbondantemente fuori forma. Anzi, contro i basilesi, i ragazzi di Gubitosa non hanno nemmeno dovuto spendere tutte le energie, limitandosi a controllare e dominare il match dal primo...