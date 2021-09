Un’annata super

Per 6 anni Lea è stata per Ajla Del Ponte compagna di allenamenti, gare ed emozioni. La ticinese non nasconde un pizzico di tristezza. «Abbiamo condiviso tanto, ma sono sicura che è solo la chiusura di un capitolo, non la fine di un libro». Ora la campionessa valmaggese è chiamata a proseguire il suo cammino da sola. Per ora, tuttavia, tra Tokyo e Zurigo, non sembra aver riscontrato particolari problemi in pista. La beniamina di casa è pronta a mandare in visibilio i suoi fan. «È da anni che partecipo al Galà e sono sempre entusiasta di esserci. Vantare un meeting del genere in Ticino è qualcosa di incredibile». Ajla è cresciuta tantissimo e si presenta a Bellinzona da star. No, la velocista ticinese non ha nulla da invidiare alle sue avversarie nei 100m. «La mia crescita è stata progressiva, arrivando a 25 anni a essere una delle migliori sprinter al mondo. Ma non è stato facile, mi ricordo quando corsi i 100m al Galà per la prima volta accanto a Fraser-Pryce: mi sentivo una spettatrice dall’interno. Ora invece corro per essere protagonista». Ajla quest’anno è stata tutto fuorché una spettatrice, un 2021 pazzesco per la ticinese, nonostante la pandemia e il posticipo dell’edizione giapponese a cinque cerchi. «Fortunatamente lo abbiamo saputo con anticipo, questo ha permesso agli atleti di regolarsi e arrivare in Giappone in piena forma registrando tantissimi record». E il 2022 è già lì al varco ad aspettare Ajla. Come replicare un’annata simile? «I miei obiettivi ora sono stati spostati in avanti: l’anno prossimo ci saranno gli Europei di Monaco e io voglio arrivarci da protagonista». Con i risultati, va da sé, arriva anche la notorietà. Al tempo di Instagram & Co. il successo talvolta può rivelarsi di difficile gestione. Ajla per ora pare però non subire troppo l’effetto popolarità. «Non ho mai voluto creare un personaggio da vendere al pubblico, non sarei nemmeno in grado di farlo. Per me è importante essere la stessa Ajla di sempre».