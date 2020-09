La parola chiave è progettualità. Quella che è in grado in garantire il Volley Lugano, solida realtà sportiva presente da più di vent’anni in Ticino. Una crescita esponenziale, tanto che in Svizzera, per numero di tesserati, questo è il più grande club di pallavolo femminile. L’incremento di adesioni e consensi è anche il frutto delle società satellite, le Scuole di Pallavolo Vedeggio e Capriasca. Un progetto formativo giovanile unico nel suo genere. Ma i successi della Volley Lugano sono legati anche e soprattutto alla realtà agonistica, non solo a quella della compagine di LNA, che si appresta ad iniziare un nuovo campionato con una compagine rinnovata.

L’entusiasmo è vivo

«Ci siamo lasciati alle spalle un campionato monco - dice il direttore sportivo Gianbattista Toma - . La prima ondata di...