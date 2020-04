«Le Olimpiadi richiedono due condizioni: controllare la COVID-19 in Giappone e controllarla ovunque, perché devi accogliere atleti e spettatori da tutto il mondo - ha sottolineato Iwata - Il Giappone potrebbe essere in grado di controllare la malattia entro la prossima estate, e spero ci riesca, ma non credo che lo stesso possa avvenire in ogni parte del pianeta, quindi sono molto pessimista sull’ospitare i Giochi nell’estate del 2021». L’unica eventualità sarebbe, ha aggiunto Iwata, una ridotta organizzazione dei Giochi, ad esempio «senza spettatori o con una partecipazione molto limitata».