L’emergenza sanitaria non risparmia nessuno. I cavalli non sono toccati dalla pandemia da COVID-19, ma i concorsi, dai più piccoli a quelli internazionali sì. Il CSI di Ascona, che era previsto dal 16 al 19 luglio, è stato cancellato e si terrà nel 2021. Abbiamo sentito Stelio Pesciallo, presidente della FTSE.

La stagione agonistica è al palo. Ma nelle scuderie c’è comunque un po’ di movimento. Non fosse altro che per accudire i cavalli.

«La situazione, almeno guardando all’immediato futuro, non è rassicurante. L’emergenza coronavirus ha già provocato l’annullamento di diversi concorsi previsti nella prima metà di quest’anno. Noi della FTSE ne abbiamo in cartellone una decina di salto validi per la Coppa Ticino, per la prima volta sponsorizzata dalla Banca dello Stato, ma anche quattro di dressage....