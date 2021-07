«È sempre un piacere tornare su una pista favolosa come Spa-Francorchamps, dove non ho più corso dal 2017 ma dove ho tanti ricordi belli, come la vittoria in GT2 alla 24 Ore nel già lontano 2008» dice Camathias. «Quest’anno arriviamo nelle Ardenne in un momento particolare, dove alle difficoltà legate alla pandemia, si aggiungono le conseguenze delle devastanti inondazioni di due settimane fa, che hanno lasciato segni visibili ovunque. L’aver mantenuto il calendario agonistico può suscitare qualche perplessità, ma capisco che è anche un modo per cercare di far ripartire le attività e ritrovare la normalità al più presto. Per noi, comunque, l’obiettivo in pista rimane quello di poter finalmente esprimere il potenziale del nostro pacchetto. Speriamo di essere nelle condizioni di farlo, e per quanto mi riguarda, ce la metterò tutta».