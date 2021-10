Riaprono finalmente le porte del basket. Oggi, con le prime palle a due alle 17.30 sui campi di Boncourt , Monthey e Nyon la pallacanestro elvetica ritroverà il pubblico. E il pubblico ritroverà il suo basket. Come già altrove, anche le palestre di casa nostra riaccoglieranno i propri tifosi a pieno regime, pronti a ridare allo sport inventato da Naismith la sua miglior cornice. In campo invece, sarà caccia aperta, l’ennesima, ai campioni in carica dell’Olympic, reduci dal «three-peat». Ognuno, ovviamente, con le dovute proporzioni. Pensare che il terzo titolo consecutivo possa togliere in qualche modo «fame» a Friburgo sarebbe da sciocchi. Durante l’estate la dirigenza ha lavorato per mantenere in riva alla Sarina l’abituale alto livello di qualità. Il ritorno di Miljanic e l’arrivo di Jankovic,...