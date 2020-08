I mondiali di ciclismo su strada, in programma dal 20 al 27 settembre a Aigle (VD) e Martigny (VS), sono stati cancellati perché non possono beneficiare degli allentamenti per grandi eventi decisi oggi dal Consiglio federale. Il governo, nella sua strategia di contenimento della pandemia Covid-19, ha infatti ammesso manifestazioni con oltre 1000 partecipanti solo dal primo ottobre.