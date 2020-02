Clint Capela cambiaa aria nella NBA, la massima lega nordamericana del basket. Il 25.enne ginevrino lascia gli Houston Rockets per gli Atlanta Hawks, dopo aver giocato peer la compagine texana dal 2014. Gli Hawks, ingaggiando Capela, si sono quindi assicurati un rinforzo di peso, tanto più che stanno navigando all’ultimo posto nella classifica dell’Eastern Conference.

Nella precedente stagione Capela aveva messo a bilancio il quinto miglior bilancio di riuscite al tiro di tutta la lega, con una media a partita di 16,6 punti e 12,7 rimbalzi. In quella corrente, invece, sin qui la sua media a incontro è stata di 13,9 punti e 13,8 rimbalzi.

Per gli Atlanta Hawks in passato aveva già giocato il vodese Thabo Sefolosha, ora unico svizzero rimasto in forza ai Rockets texani.