In occasione dell’assemblea generale – svoltasi per iscritto in seguito alle restrizioni imposte dalla situazione del coronavirus – i soci del Golf Club Lugano hanno eletto il nuovo comitato che entra in funzione da subito e resterà in carica fino al 2024. Roberto Carlone è stato eletto presidente e succede a Sandro Patuzzo. Insieme a lui entrano in comitato Michele Clerici, Gabriela Cotti Musio, Maya Haug, Marco Perucchi, Marco Puffi e Pietro Vicari.