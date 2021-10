Tiziano Catarin e Anna Giamboni primi campioni svizzeri Lui & Lei nella storia delle bocce. Lui, un titolo individuale lo ha già assaporato ben due volte. Lei, in veste di CT della Nazionale femminile, è una bella conferma tra classe ed esperienza.

Partecipazione alta

I Campionati svizzeri di Riva San Vitale, organizzati in maniera impeccabile dalla locale società bocciofila, hanno registrato un alto numero di partecipanti e il tasso tecnico è stato di buon livello, considerate anche le prestazioni delle rappresentanti del gentil sesso. E proprio per la folta presenza femminile, specie in società come Riva San Vitale, La Gerla e Bleniese, è stato accordato l’abbinamento libero, che ha così permesso di distribuire al meglio le coppie.

Tiziano intrattabile

È passato qualche anno dai titoli di Chiasso...