Un altro intenso fine settimana per i biker elvetici. Olimpiadi, Europei e Mondiali sono ormai alle spalle. La Coppa del mondo sta invece entrando nella sua fase decisiva con un paio di appuntamenti che determineranno le classifiche finali. Il primo è in programma a Lenzerheide. Ed in questa occasione Mathias Flückiger sogna finalmente di raccogliere successi pieni, quelli che non ha potuto festeggiare a Tokyo e neppure nella recente gara iridata in Val di Sole, nel Trentino. Il vicecampione olimpico e vicecampione mondiale, attuale leader della CdM nel cross-country si, presenta con 235 punti di vantaggio nei confronti del ceco Ondrej Cink, mentre il francese Jordan Sarrou, terzo, accusa un ritardo di 379 punti. Pertanto non rappresenta più un pericolo. Dopo Lenzerheide, tra 15 giorni, si...