Nulla da fare i ciclisti svizzeri impegnati nel circuito sul Monte Fuji a Tokyo 2020. Hirschi e compagni non sono stati in grado di seguire i migliori sulla salita del «Mikuni Pass» a circa 30 chilometri dall’arrivo. A imporsi e conquistare la medaglia d’oro è dunque l’ecuadoriano Richard Carapaz. Argento invece per il belga Wout van Aert e medaglia di bronzo per lo sloveno Tadej Pogacar.