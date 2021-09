Incredibile, ma vero. La notte di Londra ha del clamoroso. Il britannico Anthony Joshua, 31 anni, campione mondiale dei pesi massimi WBA, IBF e WBO, un record di 24 vittorie alle spalle, ha perso da Oleksandr Usyk. L’ucraino, 34 anni, record 18-0, si è imposto ai punti con verdetto unanime (117-112, 116-112, 115-113). Il match, disputatosi nello stadio del Tottenham davanti a qualcosa come 62 mila spettatori, ha visto un Joshua più volte in difficoltà. Nessuno, alla vigilia, avrebbe potuto prevederlo o immaginarlo. Questo incontro, per il britannico, di fatto era una tappa di avvicinamento in vista della supersfida con Tyson Fury in un derby tutto inglese. Ogni piano, invece, è saltato. Merito di Usyk, capace di riportare in ucraina il titolo dei massimi. E di diventare, di riflesso, il più forte di tutti.