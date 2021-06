Il centro ginevrino Clint Capela disputerà la finale della Eastern Conference. I suoi Atlanta Hawks hanno infatti vinto gara-7 a Philadelphia con il punteggio di 103-96, eliminando i favoriti Sixers e qualificandosi per il penultimo atto dei playoff NBA. Nei precedenti nove tentativi, la franchigia della Georgia non aveva mai vinto una sfida decisiva in trasferta. L’elvetico ha contribuito con 13 punti, 6 rimbalzi e 32 minuti di gioco. Ora gli Hawks se la vedranno con i Milwaukee Bucks, nuovamente da sfavoriti. La prima sfida è in programma mercoledì nel Wisconsin. È invece già iniziata la finale della Western Conference: i Phoenix Suns hanno vinto gara-1 contro i Los Angeles Clippers per 120 a 114.