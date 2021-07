Il conto alla rovescia è iniziato. Sabato Filippo Colombo partirà per Tokyo, dove il 26 luglio sarà in gara nel cross country per la sua prima Olimpiade. Due mesi fa, il traguardo sembrava irraggiungibile. Il 9 maggio, infatti, il biker ticinese si era fratturato il bacino in una caduta ad Albstadt, nella prima tappa di Coppa del mondo. Con tenacia, però, il 23.enne di Bironico ha continuato a credere nel sogno a cinque cerchi.

Filippo, per come si erano messe le cose, il biglietto aereo per il Giappone assomiglia ad una medaglia d’oro. Sei d’accordo?

«Sì, poter vivere questa esperienza è già una vittoria personale. La qualificazione per le Olimpiadi era un mio grande obiettivo stagionale e l’ho ottenuta, anche se il percorso non è stato quello auspicato. L’incidente del 9 maggio è stato il momento...