Quando si era parlato del primo caso di coronavirus in Ticino, lui era in Spagna per le prime gare di preparazione alla stagione con la sua nuova squadra. La penisola iberica non sembrava ancora essersi accorta di quella che, in tempi brevi, si sarebbe rivelata a tutti gle effetti una pandemia. Filippo Colombo ci racconta come sta vivendo questi tempi difficili.

«Lo confesso, ho avuto una grande fortuna. Dopo una dozzina di giorni, utilizzati bene sul piano agonistico, avevo preso il volo per tornare a casa. Le notizie di quanto era successo in Cina e poi l’allarme che cominciava a colpire l’Italia, soprattutto la Lombardia, mi avevano impressionato. Impossibile restare indifferenti. Tornato in Ticino, mi sono reso conto che è un privilegio poter vivere in un Paese con una solida struttura...