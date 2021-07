Dalla frattura al bacino del 9 maggio scorso al dodicesimo posto di stamattina. Inutile girarci intorno: le prime Olimpiadi di Filippo Colombo, giunto al traguardo a 2’50’’ dal vincitore Thomas Pidcock, sono state un successo. «È stata una bellissima esperienza, oltre che un enorme onore», ci racconta il 23.enne di Bironico, raggiunto telefonicamente nella serata giapponese dopo i doverosi festeggiamenti per l’argento del compagno Mathias Flückiger. «Direi che il mio risultato personale è stato buono, soprattutto alla luce di quanto mi è capitato meno di tre mesi fa. In primavera il mio sogno olimpico sembrava infranto, invece sono riuscito a recuperare in tempo per essere qui. Purtroppo in gara ho vissuto una partenza negativa e sono stato subito costretto ad inseguire. Questo mi è costato parecchie energie. Sono riuscito ad entrare nel vero ritmo-gara soltanto a tre tornate dalla fine, quando ho iniziato ad inanellare dei buoni tempi sul giro. Tempi che avrebbero potuto regalarmi qualcosa di meglio. I primi dodici concorrenti, però, avevano già un vantaggio importante e l’unica cosa che ho potuto fare è stata recuperare sugli atleti scoppiati nel finale».

Nel complesso, Filippo è felice e soddisfatto: «A breve termine, questa prestazione mi dà tanta fiducia. So di essere in piena crescita, ogni competizione mi fa del bene e in futuro soffrirò sempre meno le partenze. Non vedo l’ora dei prossimi appuntamenti».

La stagione di Colombo, infatti, ha ancora tanto da offrire: «Ci sono gli Europei del 16 agosto, i Mondiali del 28 e la Coppa a Lenzerheide il 4 settembre. Tutti obiettivi importanti, già messi nel mirino subito dopo l’incidente. Lascio il Giappone con il sorriso. È stato fantastico, malgrado il virus e le restrizioni. Ringrazio Swiss Cycling per aver creduto in me, spero di ripagare questa fiducia nei prossimi anni».

©CdT.ch - Riproduzione riservata