Brutto colpo per Filippo Colombo. Lo specialista ticinese della mountain bike si è fratturato la parte alta del bacino durante le gare del weekend in Coppa del mondo di cross country, ad Albstadt. Un infortunio, questo, che potrebbe compromettere la sua partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, oltre a chiuderne anzitempo la stagione. Su Instagram Colombo non ha nascosto la personale delusione. «La mia prima Coppa del mondo è cominciata male e finita peggio. Rottura della parte alta del bacino in una stupida caduta. Purtroppo non sanno ancora dirmi quali siano gli eventuali danni muscolari. Oggi è previsto il mio rientro in Svizzera per ulteriori analisi. Grazie per in numerosi messaggi di sostegno!». In base all’esito delle visite mediche, il biker ticinese valuterà la gravità dell’infortunio e i margini per un eventuale ritorno alle competizioni già in estate. Olimpiadi comprese.