Sotto canestro si continua a sgomitare con il virus. E a rimetterci potrebbe essere lo spettacolo dei playoff, completamente stravolti nel nuovo formato immaginato da Swiss Basket. Il comunicato di giovedì è chiaro: «Attualmente i tre turni dei playoff, ovvero quarti, semifinali e finale, sono previsti sotto forma di partite andata-ritorno. La situazione potrà essere rivalutata in qualsiasi momento». Addio serie «best of 5», per non parlare delle belle finali «best of 7».

I giochi, però, non sono ancora fatti. A spiegarcelo è Erik Lehmann, direttore tecnico della Federazione: «In merito ai playoff non è stata presa una decisione definitiva. Ciò che è già stato stabilito e fissato riguarda unicamente la stagione regolare: avremo un terzo turno, come inizialmente previsto, ma non un quarto, che...