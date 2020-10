Inizio col botto per la Spinelli Massagno, capace di sbancare Friburgo e prendersi i primi punti dell’annata 2020-21. Una vittoria non priva di emozioni quella dei ticinesi, concretizzatasi nella parte finale di un match iniziato col piede giusto (6-13 dopo 7’) e poi passato ad inseguire l’avversario, sembrato sempre lì lì per scappare ma sempre tenuto vicino vuoi da Mladjan, Molteni, fino a Martino, o anche dalle stoppate di Chukwu (5 a fine partita). Questo fino alla metà del quarto periodo, fino alla fiammata di Nottage. Con 8 punti l’americano ha guidato un parziale di 12-2, comprensivo di un 10-0, che ha portato i suoi su su fino al +9 (71-80) con 120 secondi sul cronometro. Ma con il match apparentemente in ghiaccio, i ragazzi di Gubitosa si sono colpevolmente fermati, concedendo due evitabili contropiedi oltre alla persa a sette secondi dalla fine poi trasformata da Cotture, in improbabile rovesciata a fil di sirena, nella palla del supplementare. Incassato il colpo però, nei cinque minuti extra la Spinelli ha reagito, tenuto botta ancora con Molteni, la difesa, e poi cesellato con Nottage e Mladjan prima dell’urlo liberatorio all’infrangersi sul ferro della tripla di Jackson. Un successo importante, perché arrivato contro la prima forza del campionato e con una prestazione solidissima (30-50 a rimbalzo quale esempio), perché arrivato con pedine importanti fuori uso e altre ancora «fresche» (di Nottage avete letto, concreto l’impatto di Richardson), e perché certifica le ambizioni d’alta classifica dei ticinesi, da tradurre in un bel pieno di fiducia che non fa mai male.

Evidentemente soddisfatto coach Robbi Gubitosa: «Ho dei dubbi sul contatto sulla palla contesa a fine quarto periodo come pure sulla validità del tiro di Cotture; diciamo che abbiamo dovuto vincerla due volte. Ma va benissimo. Abbiamo giocato una partita molto intensa, difeso forte, a rimbalzo li abbiamo dominati e con loro non è evidente, e anche sul fronte offensivo i ragazzi hanno girato con fluidità. Iniziare così fa bene, a patto di continuare».

Il tempo per assorbire l’euforia e trasformala in energia positiva non mancherà; in pausa nel prossimo turno di campionato, la SAM tornerà in campo solo il 25 ottobre contro Neuchâtel, un buon banco di prova per confermare il buono visto alla St. Léonard.

In campo femminile, esordio positivo in B per il Riva Basket. Le ragazze di Valter Montini hanno portato a casa i due punti senza particolari problemi contro un Baden che al Pala San Giorgio ha avuto pochi argomenti con cui rispondere alle ticinesi (81-38). Meno fortunato il debutto casalingo della Pallacanestro Bellinzona; in un match finito punto a punto, le sopracenerine hanno ceduto il passo di misura al BC Arlesheim (63-64).

