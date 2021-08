«Come sta l’atletica ticinese? La pista risponde per noi»

È sceso il sipario sulla 32. edizione delle Olimpiadi ormai da qualche giorno. Ci si può dunque prendere il tempo per analizzarle e trarre qualche conclusione. Sono tredici le medaglie svizzere, alcune anche inattese, ma nessuna nell’atletica. Ciò nonostante, i risultati ottenuti dagli atleti rossocrociati in questa disciplina sono stati magnifici. Ne abbiamo parlato con il responsabile marketing e comunicazione della Federazione Ticinese di Atletica Leggera, Luca Calderara.

«Siamo davvero fieri dei risultati storici ottenuti dagli atleti svizzeri e soprattutto ticinesi. Avere due olimpionici ticinesi in atletica leggera è già una grande soddisfazione, se ci aggiungiamo il fatto che hanno raggiunto ottimi traguardi non possiamo che esserne più che fieri. Siamo anche fiduciosi per il futuro:...