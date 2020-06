La star irlandese delle arti marziali miste Conor McGregor, 31 anni, ha annunciato stamattina su Twitter il suo ritiro. È la terza volta che McGregor, che ha contribuito forse più di ogni altro a far conoscere l’UFC, ha annunciato il ritiro negli ultimi 4 anni. Lo aveva fatto anche nel 2016 e nel 2019.

McGregor è inoltre stato molto discusso per i suoi problemi con la giustizia, in particolare per due aggressioni negli Stati Uniti.