Se non ci fosse stata di mezzo l’epidemia, la manifestazione, aperta come si intuisce dal nome agli studenti, avrebbe avuto luogo nella Confederazione per la seconda volta nella storia, a distanza di quasi 60 anni dall’edizione di Villars (VD) del 1962. Il programma prevedeva gare dal 21 al 31 gennaio, divise in dieci discipline tra cui hockey su ghiaccio, sci alpino e pattinaggio.

Il comitato organizzativo ha però comunicato oggi che le trentesime Universiadi invernali non ci saranno: troppi i rischi per i partecipanti, la cui salute è considerata la priorità numero uno.

Per altro, oltre alla situazione strettamente epidemiologica, la rassegna sarebbe stata praticamente irrealizzabile a causa delle restrizioni ai confini in vigore proprio per contrastare la diffusione del virus. Allo stato attuale, circa il 40% degli atleti si sarebbe visto negare l’entrata in Svizzera, tra cui delegazioni importanti e numerose come quella statunitense, russa e cinese.