Tra i più famosi c’è Kyrie Irving, cestista dei Brooklyn Nets, appena rientrato sul parquet dopo due mesi di esclusione per la sua scelta di non vaccinarsi. «Sto facendo quello che è meglio per me. Conosco le conseguenze», ha detto il 29.enne, reintegrato ora solo per i match in trasferta, visto l’obbligo vaccinale previsto nella Grande Mela.