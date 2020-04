Quando chiuderà la sua straordinaria carriera su due ruote, a fine stagione o forse prima, di Fabian Cancellara si ricorderanno soprattutto due cose. Di come sapeva vincere e di come sapeva stravincere. Classiche, pavé, prologhi dei grandi giri, cronometro iridate e a cinque cerchi. Ieri, all’ultimo romantico ballo olimpico, ha stravinto. Quello visto in sella è stato uno Spartacus al top della condizione, fisica e mentale, che non ha lasciato scampo agli avversari, nonostante il ritardo accumulato nelle dure ascese. Proprio come a Pechino otto anni fa: altro oro in progressione, altre emozioni rossocrociate. L’orologio sembra essersi fermato. Normale per chi, come lui, ha fatto delle corse contro il tempo un’arte. Quasi non ci si crede che il ragazzone di Berna, 35 anni, diventerà presto un ex ciclista. Fabian si è calato alla perfezione in questa Olimpiade brasiliana, preparata nel dettaglio. Ha cerchiato la data del 10 agosto 2016 sul calendario e vi è arrivato in salute, motivatissimo, fiducioso. L’aspettava da tempo, dalla brutta caduta di Londra 2012, quando stava volando verso il successo nella prova in linea. È atterrato a Rio con una serenità contagiosa, quasi volesse trasmettere calma e fiducia all’intera delegazione rossocrociata. Questo suo trionfo potrebbe trasmettere «buone vibrazioni», come dice lui, a tutti gli atleti elvetici. Dopo le rinunce di Roger Federer e Stan Wawrinka, Fabian era diventato l’uomo copertina della nostra spedizione. Per fama, successi, carisma, spessore internazionale, riconoscibilità. Un ruolo in cui si è calato con leggerezza e convinzione sin dal primo giorno, dispensando sorrisi, condividendo selfie, offrendosi generosamente a giornalisti e tifosi. Anche dopo chilometri di sudore. Senza nulla togliere a Giulia Steingruber, Cancellara sarebbe stato il portabandiera perfetto per la cerimonia d’apertura, se solo non avesse dovuto gareggiare il giorno dopo, di buon mattino, nella durissima corsa in linea. Una gara chiusa lontano dalle prime posizioni, per nulla adatta alle sue caratteristiche, ma che ha permesso al bernese di fare il pieno di sensazioni positive. Su quelle salite da tappone di montagna, ha retto a lungo il ritmo degli scalatori puri. Ha dato l’anima, pur tenendo un occhio sull’obiettivo per lui più importante, la crono di ieri. Neppure qui era tra i favoriti, eppure ha rifilato 47 secondi a Dumoulin e oltre un minuto a Froome, più accreditati di lui. Ha stretto i denti in salita, ha fatto la differenza negli altri settori del percorso, spingendo come nei tempi migliori, approfittando anche degli acciacchi di Dumoulin e Martin. Nella seconda parte di gara, con l’ascesa più dura ormai alle spalle, Cancellara è stato strepitoso. Eterno. Un personaggio così mancherà tantissimo al nostro sport e a tutto il ciclismo. L’uomo dall’allungo decisivo, quello da tenere d’occhio e neutralizzare nelle gare di un giorno, lascerà un grande vuoto nel gruppo. Nel suo straordinario forziere di tesori manca soltanto il titolo mondiale in linea, spesso inseguito, anche sulle strade di Mendrisio. Saprà conviverci. La sua figura mancherà anche al villaggio olimpico. Oggi, infatti, Fabian tornerà a casa, dalla sua famiglia. Saluta Rio e, sostanzialmente, pure la caccia ad altre vittorie. Forse continuerà fino a fine stagione, forse deciderà che un finale più bello di questo non lo può scrivere nessuno. «Chiedetemelo domani, lasciatemi godere il momento», dice lui. Come se nella sua testa l’idea stesse già maturando. Comunque vada, ci sarà sempre la possibilità di riavvolgere il nastro dei ricordi. Per emozionarsi ancora con Fabian Cancellara, l’uomo che ha sfidato il tempo e ha vinto. Anzi, stravinto.