Le braccia al cielo, in uno spasmo di fatica intrisa di gioia purissima. Poi il pianto, l’abbraccio con i suoi allenatori e i membri dello staff. Dario Cologna è una maschera di emozioni quando taglia il traguardo della 15 chilometri a stile libero. La sua corsa, quella che gli aveva già regalato due ori olimpici. Nessuno come lui, nessun fondista è mai riuscito a vincere così tanto in questa specialità. Nemmeno mostri sacri come Bjørn Erlend Dæhlie o Marit Bjørgen. Sì, il grigionese della Val Monastero è entrato nella leggenda dello sport dal portone principale, senza chiedere il permesso. Senza chiedere a Simon Ammann, anche, fino a ieri - prima della folle corsa di Cologna - unico svizzero con quattro ori dei Giochi invernali al collo. Immenso, Super Dario. Nella sua semplicità e umiltà, nella sua voglia di prendersi una rivincita dopo la cocente delusione del sesto posto nello skiathlon. Lo svizzero si è caricato la responsabilità di fare da portabandiera alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Pyeongchang anche per sentirsi vivo, per sentirsi in dovere di andare fino in fondo. E ci è riuscito dando una dimostrazione della sua bravura che pare infinita. Una gara perfetta, un’unione magica di potenza, resistenza e timing. Eccolo qui il segreto del suo successo. «Avevo ottime gambe, ottimi materiali - dice a fine corsa, provato ma soddisfatto come pochi -. Tutto è andato alla perfezione, tanto che durante la prova ho provato talmente tanto piacere da non sentire lo sforzo, anche se devo ammettere che gli ultimi metri sono stati abbastanza duri. Il fatto di aver scritto la storia dello sport svizzero rende il tutto molto, molto speciale. Al traguardo non sono riuscito a trattenere le mie emozioni. Ho lavorato durissimo durante tutto il corso dell’inverno per farmi trovare pronto al momento giusto. Insomma, mi sono piovute addosso un sacco di cose e tanti pensieri». Le lacrime del campione, uno sfogo talmente genuino da risultare contagioso, hanno presto lasciato spazio alla sua tranquillità. È incredibile notare come Cologna riesca a cambiare stato d’animo nel giro di pochi momenti. Dalla determinazione al pianto, dalla gioia alla serenità. «Ho deciso di fare sport per vincere e avere successo, questo è il premio per tutti i sacrifici che ho fatto. Una dedica? La medaglia è di tutti, nessuno escluso (ride, ndr)». L’oro olimpico, il quarto della sua carriera gigantesca e irripetibile, ha reso improvvisamente colorata tutta la delegazione svizzera in Corea del Sud. Grazie a Dario abbiamo vinto un titolo a una settimana esatta dall’inizio dei Giochi. «Tutte le medaglie che ho ottenuto sono belle, non faccio distinzioni - prosegue -. Sicuramente, vincere a distanza di tanti anni è ancora più bello, certo. Non le scambierei con nessun’altra cosa al mondo, me le tengo strette. Ogni titolo mi ricorda tutto il lavoro che ho dovuto fare per conquistarlo. E tornare a vincere un oro dopo alcune stagioni non esattamente facili, è semplicemente fantastico». I problemi incontrati da Super Dario nello skiathlon avevano fatto temere il peggio: abbacchiato e fisicamente stanco (per sua stessa ammissione), sembrava che il fuoco sacro fosse sparito dai suoi occhi. E invece, eccolo in cima al mondo. «Non si vince una gara se tutto non è al suo posto» prosegue il grigionese. «Nello skiathlon non ne avevo proprio, alla fine ero davvero deluso. Ma con questo oro ho dimostrato di essermi portato la forma fisica fino a Pyeongchang. Il risultato e i distacchi sono lì a testimoniarlo». Attenzione: non è finita qui. L’appetito, come si dice, vien mangiando. Ci sono ancora lo sprint a squadre e la 50 chilometri da correre. «La gara a squadre è sempre molto speciale ma è sempre difficile fare previsioni - spiega Cologna -. Però adesso, con questo nuovo oro al collo, ho tanta voglia di scendere in pista. Ho vinto quello che desideravo, ora è tutto molto più semplice da affrontare». L’appetito, dicevamo, vien mangiando. Ecco. Vedendo lo stato di forma di Dario e la sua supremazia durante la 15 chilometri di ieri, vien da pensare che lo spettacolo non sia ancora finito. Prima, però, un rapido passaggio a Casa Svizzera per abbracciare i tifosi. È stata una dolce notta per Cologna, il re del fondo. E con questa medaglia, la Svizzera sale a cinque: niente male dopo 7 giorni di Olimpiade.