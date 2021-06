La settima edizione di Scenic Trail, ridotta a un unico percorso a causa del coronavirus e disputatasi lo scorso weekend in Capriasca, ha visto un numero chiuso di cento partecipanti affrontare temperature torride e pendenze vertiginose per raggiungere il Motto della Croce.

Nonostante le severe regole anti COVID-19 attualmente ancora in vigore e rispettate alla lettera dall’organizzazione, l’atmosfera festiva di Scenic Trail non è mancata. I due gruppi di cinquanta corridori ognuno sono partiti a distanza di un ora e un quarto da Tesserete, scortati da un plotone di biciclette.

Sui sentieri sempre più ripidi che conducono in vetta, presidiati da molti volontari, hanno avuto la meglio su tutti gli altri i ticinesi Roberto Delorenzi e Ilaria Arini. Molte le nazionalità presenti, tra le quali Estonia, Regno Unito, Germania e Italia. Il Vertical K4, anche conosciuto come Vertical della Croce, attira atleti molto forti proprio per le sue caratteristiche, ma richiama anche amatori che lo apprezzano per i panorami unici e quella sensazione di trovarsi in volo sopra il Luganese. Non mancano le persone che vi partecipano quale sfida personale e chi semplicemente lo usa quale tracciato di allenamento durante tutto l’anno.