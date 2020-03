Si chiama «Derbyssimo» e farà il suo esordio domenica alle 18.00 su TeleTicino. Tre-quattro derby di hockey alla volta, ogni sette giorni, fino ad arrivare ai diciassette totali trasmessi dall’emittente di Melide a partire dal 2017. «L’idea è venuta al nostro direttore Matteo Pelli» commenta Patrick Della Valle, giornalista sportivo e conduttore di «Fuorigioco». «Mostreremo diverse partite a settimana, in forma integrale e con il commento originale di Angelo Chiello». In aggiunta, prima di ogni derby – a mo’ di lancio – ci sarà spazio per un protagonista del passato. «Abbiamo raggiunto e raggiungeremo, via video, alcune stelle che hanno illuminato quelle partite. Per dire: ci sarà Conz capace di uno shutout, ma anche Romanenghi che proprio in un derby aveva segnato il suo primo gol. O ancora Gautschi che ricorda la sua ultima stracantonale. Ireland, Lauper, Sannitz, Pezzullo. E, ovviamente, sua maestà Elvis Merzlikins. Ci siamo organizzati in maniera semplice, tutto sommato. Io ho contattato tutti quanti, spiegando l’iniziativa e chiedendo loro di mandarmi un video-ricordo del derby in questione».