Un’altra medaglia a livello internazionale per Jérémy Desplanches. Il ginevrino, campione europeo in carica, non è però riuscito a conservare il suo titolo nei 200m misti. Per lui, comunque, un ottimo argento in 1’56’’95. Il 26enne romando ha condotto per lunghi tratti la gara, ma alla fine ha dovuto cedere il passo allo spagnolo Hugo Gonzalez de Oliveira, che ha chiuso in 1’56’’76. Sul gradino più basso del podio si è piazzato l’italiano Alberto Razzetti (1’57’’25). Per Desplances, che festeggerà i 27 anni il 7 agosto, proprio alla vigilia della cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici di Tokyo, questa è comunque la terza medaglia di fila in un grande appuntamento. Era infatti già riuscito a conquistare un argento ai Mondiali di Gwangju (Cina) nel 2019.