Débâcle. Disfatta. Una sola parola per descrivere la prestazione degli elvetici nella gara individuale del salto ostacoli. Le aspettative erano altissime. E non poteva essere altrimenti in virtù del ranking mondiale dei nostri migliori cavalieri, a incominciare da Martin Fuchs e Steve Guerdat. Entrambi miravano al podio. Il primo (con Clooney) ha chiuso al 16. posto, il secondo la finale non l’ha neppure raggiunta. Dopo l’eliminazione nella qualificazione il giurassiano è stato onesto e franco. «È colpa mia, ho sottovalutato l’ostacolo, perché in realtà è uno dei due che il mio cavallo (ndr: Venard de Cerisy) preferisce», aveva detto Guerdat martedì. Ieri il campione olimpico 2012 a Londra è così stato a guardare e ad incitare i suoi colleghi, che però non hanno per nulla convinto.

Una serie...