L’arrivo della sesta tappa del Giro di Spagna sul Tourmalet, previsto domenica, è stato annullato. Lo ha deciso il governo francese a causa della pandemia da coronavirus. La tappa partirà ancora da Biescas (nei Pirenei aragonesi), ma invece di raggiungere la Francia attraverso il Col du Portalet per proseguire verso l’Aubisque e il Tourmalet, ma si concluderà nella stazione sciistica d’Aramon Formigal. Due giorni fa anche il Giro d’Italia aveva annunciato un cambiamento di percorso per un divieto francese. Sabato, la 20.esima e penultima tappa della corsa rosa, Alba – Sestrière, prima della cronometro finale a Milano, non potrà infatti sconfinare e dovrà rinunciare al Colle dell’Agnello, all’Izoard e al Monginevro.