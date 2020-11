Domina il Ginevra, Tigers schiacciati

Non c’è stata partita sul parquet della Pommier. Il Ginevra ha dominato e i Lugano Tigers di Salvatore Cabibbo ne sono usciti con le ossa rotte. I padroni di casa si sono infatti imposti per 96 a 59. I Lions hanno fatto subito la differenza, chiudendo il primo quarto avanti di 15 punti. Stesso discorso nel terzo periodo, con i ticinesi schiacciati. Archiviata l’amara trasferta in Romandia, sabato è tempo di derby contro il Massagno.