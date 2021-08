Tra gli uomini si è assistito a una bella sfida tra quattro atleti passati al comando dopo soli 3 km di gara: l’etiope Antenyayehu Yisma Dagnachew (vincitore della passata edizione), l’ugandese Maxwell Rotich e i keniani Matthew Samperu e James Mburugu. I quartetto ha proceduto compatto per una decina di chilometri al passo di 2’50’’ al km, in prospettiva di ritoccare il record del percorso, ma poi si è assistito ad un leggero rallentamento con la gara che è diventata sempre più tattica. Al km 18 ha iniziato a scatenarsi la battaglia e il primo a cedere è stato proprio Yisma Dagnachew. Sono rimasti in tre fino a un chilometro dall’arrivo, quando Samperu, atleta dalla falcata elegante, ha cambiato ritmo e staccato gli avversari involandosi verso il traguardo. Il keniota ha terminato in 1h01’03’’, stabilendo tra l’altro il proprio record personale, mentre al secondo posto a una manciata di secondi si è piazzato Rotich davanti a Mburugu. «Sono molto felice, oggi ho forse corso la gara più bella della mia carriera», ha detto raggiante il vincitore. Per questo keniano della tribù dei Masai è stata anche la prima gara in assoluto su suolo europeo. «È un grande atleta che ha nelle gambe dei grossi tempi, per questo vorrei che venisse qui da noi anche l’anno prossimo», ci ha confidato Maurizio Lorenzini, scopritore di talenti e membro del comitato.