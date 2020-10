Le sprinter americano Christian Coleman, campione del mondo in carica sui 100 m, è stato squalificato per due anni perché non si è sottoposto ai suoi obblighi per quanto riguarda i controlli antidoping. La notizia è stata annunciata dall’Unità di integrità dell’atletica (AIU). Per il 24.enne Coleman, che ha tempo 30 giorni per inoltrare un ricorso, si chiude dunque la porta dei Giochi olimpici di Tokyo (23 luglio - 8 agosto 2021). Lo sprinter era stato sospeso provvisoriamente dal 14 maggio per non essersi sottoposto ai controlli del 16 gennaio, del 26 aprile e del 9 dicembre 2019. La squalifica terminerà il 13 maggio 2022.