Maria Ugolkova ha confermato di essere in gran forma nella tappa di Coppa del mondo a Budapest. La nuotatrice zurighese, ma ticinese d’adozione, ha vinto i 200 m delfino e i 100 m misti realizzando due nuovi primati svizzeri in vasca corta. Nei 200 m delfino ha chiuso in 2’06’’44 cancellando di oltre tre decimi il primato che apparteneva a Martina van Berkel e che risaliva al 2011. Nei 100 m misti, nuotati in 58’’81, ha migliorato di 48 centesimi il proprio record. Tre giorni fa, a Berlino, la Ugolkova aveva festeggiato il suo primo successo in Coppa del mondo.