Ajla Del Ponte ha vissuto un weekend brillante ai Campionati svizzeri indoor di Macolin. La ticinese si è infatti confermata in ottima forma, conquistando l’oro sia nei 60m sia nei 200m. Un bel segnale in vista degli Europei indoor, al via tra due settimane. I Nazionali hanno regalato al Ticino altre tre medaglie con Ricky Petrucciani, Filippo Moggi (argento e bronzo nei 400m) ed Emma Piffaretti (argento nel salto in lungo).