Dopo un campionato ai vertici, vedere il Massagno in semifinale non sorprende affatto. Obiettivo minimo, vien da dire. A ben guardare, però, stasera a Friburgo la SAM scriverà un pezzetto di storia. Della sua storia. Mai, dalla fondazione nel 1964, la società della collina era arrivata fino al penultimo atto in LNA. Aveva le carte in regola per riuscirci un anno fa, ma la pandemia lasciò tutto quanto in sospeso. Oggi la squadra di Robbi Gubitosa raccoglie dunque i frutti di un lavoro durato due stagioni.

